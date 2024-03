Desi drumul lor in EuroCup s-a incheiat, baschetbalistii de la U-BT raman cu capul sus: ,,Am aratat Europei ca suntem o echipa luptatoare"

U-Banca Transilvania a pierdut meciul din sferturile de finala ale BKT EuroCup cu London Lions, ratand locul mult visat in semifinale.Partida la care au fost prezenti 10.000 de spectatori s-a jucat miercuri la BT Arena si s-a incheiat cu scorul 91-79 pentru englezi.In ciuda infrangerii baschetbalistii U-BT raman cu capul sus, dupa un sezon excelent.,,In primul rand, voi incepe prin a multumi echipei mele pentru un parcurs foarte bun in EuroCup. Drumul nostru in actualul sezon al EuroCup se ... citește toată știrea