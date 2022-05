Dezamagire pentru echipa clujeana: "U" Cluj pierde la Chiajna si este condamnata la baraj

Universitatea Cluj a pierdut cu 1-0 meciul disputat astazi, duminica 15 mai, impotriva celor de la Concordia Chiajna, in ultima etapa din Liga a 2-a.Echipa antrenata de Erik Lincar avea nevoie de o victorie impotriva formatiei ilfovene si un succes din partea celor de la Steaua in meciul cu FC Hermannstadt pentru a promova direct. Universitatea Cluj nu a reusit sa castige la Chiajna, dar si daca o facea era in zadar. CSA Steaua si FC Hermannstadt au remizat, 0-0, un rezultat suficient pentru ... citeste toata stirea