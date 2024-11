Dezastru total in vestiarul jucatorilor din Kosovo, dupa meciul cu Romania! Au mancat pizza in timp ce romanii ii asteptau pe teren in frig - VIDEO

Meciul Romania - Kosovo, din Liga Natiunilor, s-a incheiat in scor 0-0, dupa ce jucatorii din Kosovo au abandonat terenul, fara acordul arbitrului.Kosovarii au plecat in vestiar dupa un scandal declansat de Amir Rrahmani, care l-a imbrancit pe Denis Alibec. Ambii jucatori au primit cartonas galben.Fotbalistii din Kosovo au decis sa plece in semn de protest, indreptandu-se spre vestiar, unde au stat mai bine de o ora, inainte sa anunte ca nu vor reveni pe teren.In vestiar acestia si-au ... citește toată știrea