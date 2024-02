Dioszegi, scarbit de modul in care CFR Cluj a fentat-o pe Sepsi in transferul lui Petrila la Rapid

Petrila a ajuns la Rapid, dar patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, nu ii iarta pe cei de la CFR Cluj pentru modul in care au procedat.Intre timp, mijlocasul s-a recuperat dupa accidentarea suferita in toamna anului trecut si a revenit pe teren. Prima aparitie a fost impotriva Otelului, iar cea de-a doua chiar in derby-ul din Gruia, castigat de echipa sa, scor 1-0.Laszlo Dioszegi a rabufnit dupa ce Sepsi a fost fentata de CFR Cluj in transferul lui Claudiu Petrila la RapidPetrila a ... citește toată știrea