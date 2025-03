Doliu in comunitatea CFR Cluj: "Familia CFR a pierdut astazi un membru important"

Comunitatea CFR Cluj trece prin momente de profunda tristete, dupa ce clubul a anuntat pierderea unui membru drag si dedicat al familiei sale. Florica Petrescu, mama antrenorului Dan Petrescu, s-a stins din viata, lasand in urma sa un gol imens in inimile tuturor celor care au cunoscut-o.Clubul CFR Cluj a transmis un mesaj emotionant pe retelele de socializare, in care si-a exprimat sprijinul si compasiunea fata de antrenorul echipei, aflat acum intr-un moment dificil:"Fii puternic, Mister! ... citește toată știrea