Fostul fotbalist Florin Hidisan, care se confrunta de mai bine de un an cu cancerul, s-a stins din viata la varsta de 40 de ani."Fostul jucator al Universitatii Cluj, Florin Hidisan s-a stins astazi din viata.Florin Hidisan a imbracat tricoul lui "U" in 2013. De mai bine de un an, acesta a dus o lupta crancena impotriva cancerului, ... citeste toata stirea