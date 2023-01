Dorinel Oancea a semnat cu U Cluj, fostul om de baza de la FC Mioveni, echipa cu salarii restante

FC Universitatea Cluj a a semnat un contract cu Dorinel Oancea (25 de ani), fundasul care vine de la FC Mioveni.Nascut la Campulung Muscel, noul nostru fundas are 25 de ani si a jucat primele meciuri la nivel de seniori alaturi de echipa orasului natal. Ulterior, el a facut pasul in 2016 la FC Arges, care in acel moment activa la nivelul celui de-al treilea esalon.Cu pitestenii are doua promovari, mai intai din Liga 3 in Liga 2 si apoi din Liga 2 in prima liga, dupa acest ultim moment ... citeste toata stirea