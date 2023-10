Gabriela Ruse si Ana Bogdan au obtinut doua victorii spectaculoase si s-au calificat in sferturi la Transylvania Open.Gabriela Ruse si Ana Bogdan s-au calificat in sferturile de finala in cea de-a patra zi a turneului de tenis Transylvania Open WTA 250. Ambele au avut parte de victorii muncite si puncte castigate spectaculos. Cel mai bun meci al turneului de pana acum a fost "pus in scena" de Ana Bogdan, care se afla la a saptea victorie consecutiva in circuitul WTA, si talentata Nikola ... citeste toata stirea