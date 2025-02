Doua transferuri intr-o singura zi la CFR. Clujenii au luat un fost adversar din Europa

Dupa ce l-a transferat pe portarul Alexandru Borbei (21 de ani), de la Lecce, CFR Cluj a anuntat si venirea mijlocasului Moustapha Name (29 de ani), de la Pafos, din Cipru, echipa care a eliminat formatia lui Dan Petrescu din Conference League.Senegalezul a jucat in 24 de meciuri pentru ciprioti in acest sezon in toate competitiile si a marcat un gol in Conference League, cu Petrocub, campioana Moldovei."Bun venit, Moustapha Name! Cluburile CFR 1907 Cluj si Pafos FC au ajuns la un acord ... citește toată știrea