Drama "sepcilor rosii": Ioan Ovidiu Sabau paraseste U Cluj dupa ce tensiunile din vestiar au atins cote maxime. Ce jucatori l-au tensionat pe antrenor

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 07:49
Antrenorul Ioan Ovidiu Sabau a decis sa renunte la banca tehnica a Universitatii Cluj, dupa esecul echipei in fata celor de la FC Botosani. Desi anuntul oficial nu a fost inca facut, sursele spun ca tehnicianul este extrem de nemultumit si considera ca nu mai are motive sa continue la carma "sepcilor rosii".

Nu este pentru prima data cand Sabau isi exprima dorinta de a pleca. Dupa meciul pierdut cu Csikszereda, scor 1-2, el a vrut sa demisioneze, dar atunci conducerea l-a convins sa ramana. ...citește toată știrea

