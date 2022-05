Duel senzational la rugby intre U Cluj si Baia Mare pe Iuliu Hatieganu - Galerie FOTO

U Cluj si CSM Stiinta Baia Mare au oferit un regal sportiv in cadrul etapei a treia din Liga Nationala de rugby.Meciul a fost castigat barbateste oaspeti, scor 13-35 (13-21). Clujenii au condus cu 10-0 in primele 30 de minute, dar echipa baimareana a revenit pana la pauza dupa ce a reusit 3 eseuri, toate transformate, in doar 8 minute.Pentru clujeni au punctat Ovidiu Melniciuc (2 lovituri de pedeapsa si o transformare) si Dragos Damian (eseu), in timp ce campionii en-titre au inscris 5 eseuri ... citeste toata stirea