Dumitru Dragomir l-a ,,taxat'' pe Ciprian Deac pentru reactia pe care a avut-o, in urma declaratiilor facute de tatal sau.Ioan Deac a spus, intr-un interviu ca antrenorul CFR, Andrea Mandorlini, l-ar umili pe fiul sau pentru ca nu-l trimite in teren.Jucatorul a contestat declaratiile tatalui si a subliniat ca nu are nevoie de ,,avocati" care sa vorbeasca pentru el.Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de parere cu mijlocasul a reactionat asa doar pentru ,, a se pune bine ... citeste toata stirea