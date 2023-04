Dupa o pauza de opt ani, "U" a revenit in semifinalele Cupei Romaniei si are sansa in aceasta seara, 27 aprilie, sa lupte pentru accederea in finala competitiei. Meciul cu UTA din aceasta seara marcheaza si revenirea "studentilor" pe Cluj Arena, dupa o perioada pe care am petrecut-o departe de casa noastra.Cele doua echipe s-au mai intalnit in semifinalele Cupei Romaniei in anul 1953. Pe 22 noiembrie 1953, Flamura Rosie Arad (numele echipei din Arad in acea perioada) trecea de Stiinta Cluj ... citeste toata stirea