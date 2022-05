Durerea unui fan Dinamo, dupa retrogradarea echipei favorite: "Da-mi amenda cat vrei, dar nu plec de aici. Tu nu ai cum sa intelegi"

"U" a revenit pe prima scena a fotbalului romanesc dupa un meci istoric cu Dinamo Bucuresti. Dupa derby-ul de duminica "cainii" retrogradeaza pentru prima data in istorie. In ultimii ani, ros-albii s-au confruntat cu o serie de dificultati financiare, dar fanii au ramas alaturi de echipa.Al doilea cel mai titrat club de fotbal din Romania, a retrogradat pentru prima data in istoria de 74 de ani a echipei. Din sezonul urmator, "cainii" vor juca in Liga 2. O situatie pe care generatii intregi de ... citeste toata stirea