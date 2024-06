E oficial! Anton Kresic ramane la CFR Cluj. Gruparea din Gruia a ajuns la un acord definitiv cu HNK Rijeka

Fundasul in varsta de 28 de ani, Anton Kresic, este oficial noul jucator a celor de la CFR Cluj. Croatul a reusit sa adune 33 de meciuri in sezonul trecut, unde a avut si 4 pase decisive."Cluburile CFR 1907 Cluj si HNK Rijeka au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundasului Anton Kresic in Gruia.Aparatorul croat a venit la CFR Cluj in vara anului trecut, iar in sezonul recent incheiat a bifat 33 de meciuri si 4 pase decisive in tricoul ... citește toată știrea