E oficial! Dican a fost transferat la FC Botosani: "Universitatea Cluj nu avea in plan sa se desparta de fotbalist"

FC Universitatea Cluj a confirmat plecarea lui Dican la FC Botosani. Conducerea clubului sustine ca "nu avea in plan sa se desparta de fotbalist, insa a acceptat sa intre in negocieri cu FC Botosani la solicitarea expresa a jucatorului Victor Dican"."FC Universitatea Cluj nu avea in plan sa se desparta de fotbalist, insa a acceptat sa intre in negocieri cu FC Botosani la solicitarea expresa a jucatorului Victor Dican, care si-a exprimat dorinta ferma de a i se oferi posibilitatea sa faca pasul ... citeste toata stirea