E oficial! Jucatorul care a castigat 8 trofee cu CFR Cluj se intoarce in Gruia

Adrian Paun, jucatorul de 29 de ani, care a evoluat din 2013 pana in 2022 la CFR Cluj, se intoarce la echipa din Gruia, dupa o perioada de doua sezoane petrecute in Israel.,,14 ani, 309 meciuri, 29 de goluri si 31 de pase decisive. Cand vine vorba despre momentele frumoase traite alaturi de familia CFRista, acestea nu vor putea fi numarate vreodata!Dupa aproape doua sezoane petrecute in prima liga din Israel, ... citește toată știrea