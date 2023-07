Universitatea Cluj a anuntat luni seara ca s-a despartit de Mamadou Thiam, atacantul de 28 de ani care a ajuns la "sepcile rosii" in septembrie 2022. Jucatorul care a fost dorit in trecut de FCSB va ajunge in Kuweit, la Al-Arabi Sporting Club.Thiam a evoluat in 33 de partide pentru U Cluj si a reusit sa inscrie 11 goluri in toate competitiile pentru "sepcile rosii" in sezonul 2022/23."FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu formatia Al-Arabi Sporting Club din Kuweit pentru transferul lui ... citeste toata stirea