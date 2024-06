E oficial! Mamadou Thiam revine la "U" Cluj. Atacantul francez a semnat un nou contract cu "Sepcile rosii"

Mamadou Thiam, 29 de ani, a semnat un nou contract cu Universitatea Cluj. Atacantul francez revine in lotul "Sepcilor rosii" dupa un sezon petrecut in fotbalul arab."Mamadou Thiam a semnat cu "U" si revine pe Cluj Arena pentru a scrie al doilea capitol al povestii sale in alb si negru. Atacantul senegalez in varsta de 29 de ani a marcat 11 goluri in tricoul Universitatii Cluj in sezonul 2022/2023, cand a fost unul dintre cei mai buni jucatori ofensivi din Superliga", transmite FC Universitatea ... citește toată știrea