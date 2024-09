E oficial! Mijlocasul Razvan Oaida este noul jucator al Universitatii Cluj/La Rapid a fost o piesa de baza, fiind utilizat in 44 de meciuri

Razvan Oaida (26 de ani) este noul jucator al Universitatii Cluj. Mijlocasul, care are Cupa Romaniei in palmares si peste 180 de meciuri in Superliga, a semnat un contract valabil pe doi ani. Rapid a renuntat in aceasta vara la Razvan Oaida, care fusese adus in Giulesti in vara anului 2023, liber de contract dupa despartirea de FCSB."Noul nostru jucator a inceput fotbalul la Atletico Arad, insa la varsta de 16 ani calitatile sale au atras atentia clubului englez Wolverhampton. A evoluat in ... citește toată știrea