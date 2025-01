E oficial! Noul ,,serif" din apararea lui CFR Cluj a ajuns in Gruia: ,,Iti uram bun venit, Sheriff, si cat mai multe reusite"

Jucatorul Sheriff Sinyan a fost prezentat oficial la CFR Cluj, astazi, 17 ianuarie. Dan Petrescu si oamenii din staff-ul echipei spera ca jucatorul de 28 de ani sa fie un adevarat ,,stalp" in aparare.Pana la varsta de 28 de ani, aparatorul norvegian de origine gambiana a evoluat majoritar in tara natala, la Molde, Lillestrom, Odds, dar si in Cehia, la Slavia Praga. Alaturi de Molde, formatie pentru care a evoluat timp de trei sezoane, Sinyan a castigat doua cupe ale ... citește toată știrea