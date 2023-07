Cluburile CFR 1907 Cluj si Rapid Bucuresti au ajuns la un acord privind imprumutul mijlocasului Claudiu Petrila."Venit in urma cu sase ani la Academia CFR, Claudiu s-a facut remarcat prin viteza si abilitatile sale ofensive. In doar un an, mijlocasul a facut pasul la echipa mare si a bifat, pana acum, 128 de partide in tricoul alb-visiniu, marcand 15 goluri si fiind autorul a 12 ... citeste toata stirea