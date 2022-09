Echipajul feminin de 8+1 al Romaniei s-a calificat in finala Campionatelor Mondiale de Canotaj din Cehia

Echipajul feminin de opt rame plus carmaci al Romaniei s-a calificat, marti, direct in finala Campionatelor Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia), in timp ce echipajul masculin de 8+1 va trage in recalificari.Proba femininaIn grupa preliminara, care a stabilit culoarele pentru finala din 25 septembrie, ambarcatiunea de 8+1 a Romaniei, compusa din Magdalena Rusu, Iuliana Buhus, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu si Victoria ... citeste toata stirea