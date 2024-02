Echipele CSM Constanta, Rapid Bucuresti, CSM Oradea si U BT Cluj, cele patru semifinaliste in Cupa Romaniei la baschet masculin

Meciurile din sferturile Cupei Romaniei la baschet masculin s-au disputat, joi, la Cluj-Napoca, in cadrul Turneului F8, iar echipele calificate in semifinale sunt CSM Constanta, Rapid Bucuresti, CSM Oradea si U BT Cluj-Napoca.Rezultatele inregistrate in meciurile din sferturile de finala sunt: CSU Sibiu - CSM Constanta 63-67, CSM Ploiesti - Rapid Bucuresti 57-78, CSM Oradea - CSM Targu Mures 77-71 si CSO Voluntari - U BT Cluj 92-96.Astfel, in semifinale vor ... citește toată știrea