Edi Iordanescu a decis daca ramane sau nu la echipa Nationala! Selectionerul a discutat cu Razvan Burleanu

Edward Iordanescu a discutat cu presedintele FRF, Razvan Burleanu, despre posibila renuntare la functia de selectioner al echipei nationale.Conform ProSport, oficialii FRF i-au spus lui Iordanescu: "Ne-am luat toate informatiile de la echipa. Stim in detaliu ce si cum ai lucrat din punct de vedere tehnic, ce atmosfera ai facut. Nu ai gresit cu nimic si vrem sa continuam pe linia asta. Daca tu simti ca poti sa duci in continuare aceasta presiune care este acum in jurul echipei nationale, noi ... citeste toata stirea