Edi Iordanescu este noul antrenor al echipei nationale a Romaniei

Edwrad Iordanescu, 43 de ani, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei nationale a Romaniei, pentru urmatoarele doua campanii, Liga Natiunilor si preliminariile Campionatului European din 2024."El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului european. Are ca obiectiv calificarea echipei nationale la Campionatul European din 2024 si, ca obiectiv intermediar, castigarea grupei din Liga Natiunilor", a declarat presedintele FRF, Razvan Burleanu, intr-o conferinta ... citeste toata stirea