Egal cu sase goluri in derby-ul FCSB-CFR Cluj/ Ros-albastrii au smuls un punct la ultima faza a meciului

FCSB a smuls in extremis egalul in derby-ul cu CFR Cluj, incheiat cu scorul de 3-3 (1-2), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 22-a a Ligii I de fotbal, relateaza G4Media, conform Agerpres.Campioana, care venea dupa noua victorii consecutive fara gol primit, a fost egalata la ultima faza a meciului (90+3), cand Iulian Cristea a castigat duelul aerian cu Mike Cestor, abia intrat, si Alex Chipciu, la centrarea lui Valentin Gheorghe.CFR a inceput mai bine jocul si a ... citeste toata stirea