Emi Cate este aproape de un transfer in Liga ACB din Spania. La ce echipa ar urma sa ajunga pivotului nationalei Romaniei

Dupa doua sezoane petrecute la U BT Cluj-Napoca, pivotul national al Romaniei, Emil Cate este aproape de a se reintoarce in Spania. Jucatorul ar urma sa revina in liga ACB la echipa Manresa.La sfarsitul lunii iulie, Emi Cate va implini 27 de ani. Ultimele doua sezoane le-a petrecut la U BT Cluj-Napoca, echipa cu care a castigat toate trofeele interne posibile si de asemenea a evoluat in EuroCup.In competitia europeana, pivotul de 2.07 metri a jucat 19 partide si a avut medii statistice de 8. ... citește toată știrea