Emil Boc ar fi negociat in secret cu Laurentiu Reghecampf! Ce lovitura vrea sa dea U Cluj

Emil Boc, omul care pune antrenorii la U Cluj, a negociat in secret cu Laurentiu Reghecampf, pe care vrea sa il puna antrenor la Universitatea.Se pare ca negocierile cu Marius Sumudica au picat, iar Emil Boc si-ar fi mutat tinta pe Laurentiu Reghecampf. Tehnicianul este liber de contract dupa despartirea de sauditii de la Al Tai.Staff-ul tehnic de la Universitatea Cluj are sanse mari sa se schimbe in vara anului 2024, dupa ce mai multe rapoarte au indicat faptul ca Ioan Ovidiu Sabau ar putea ... citește toată știrea