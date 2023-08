Primarul Emil Boc a fost in tribuna VIP la meciul U Cluj - CFR Cluj, iar la final a apreciat regalul fotbalistic oferit de cele doua echipe."Bravooo Cluj! Regal fotbalistic si spectacol total pe teren si in tribune!", a rostit primarul Emil Boc.Sustinator declarat al U Cluj, acesta a tinut sa sublinieze implicarea suporterilor."Chiar daca unii suntem mai suparati si altii mai bucurosi, in aceasta seara a castigat Clujul, am avut parte de cel mai frumos si spectaculos meci de fotbal dintre ... citeste toata stirea