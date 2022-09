Emma Raducanu revine la Cluj, la turneul de tenis care are loc in octombrie

Barbora Krejcikova si Emma Raducanu, ambele castigatoare de Grand Slam, revin la Cluj la turneul Transylvania Open WTA250, din perioada 8-16 octombrie 2022.La competitie vor participa peste 30 de jucatoare din top 100 WTA.Barbora Krejcikova este una dintre prezentele spectaculoase la Transylvania Open. Campioana la Roland-Garros in 2021 si fosta numarul 2 in lume, Barbora ocupa acum locul 26 in clasamentul de simplu. Ea este proaspata campioana de dublu la US Open, alaturi de Katerina ... citeste toata stirea