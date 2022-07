Erik Lincar despre debutul in Superliga contra celor de la FCSB: "Nu am niciun fel de emotie"

Duminica, Universitatea Cluj debuteaza in Superliga contra celor de la FCSB. Desi se asteapta un meci greu pentru "U" care intalneste vicecampioana Romaniei pe National Arena, Lincar spune ca nu are niciun fel de emotie caci pana la urma sa antrenezi "la Liga a III-a, Liga a II-a sau Liga I e cam acelasi lucru"."Nu am niciun fel de emotie, pentru mine pana la urma ca antrenez la Liga a III-a, Liga a II-a sau Liga I e cam acelasi lucru. E adevarat, calitatea adversarului este mult mai buna. Din ... citeste toata stirea