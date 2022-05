Erik Lincar, despre meciul istoric cu Hermannstadt: "Nu imi doresc sa fac spectacol. Factorul mental va fi decisiv"

Universitatea Cluj este in fata unui meci istoric, "studentii" vor lupta in aceasta seara pe Cluj Arena, cu promovarea pe masa. Dupa sapte ani de vise, "U" poate reveni in sfarsit pe prima scena a fotbalului romanesc. Alb-negrii joaca impotriva celor de la FC Hermannstadt marti, de la ora 19:30. Lincar spune ca isi doreste o victorie mai mult decat sa faca spectacol, desi stie ca publicul asteapta un derby incendiar."Intalnim o echipa foarte buna, o echipa despre care am spus tot timpul ca are ... citeste toata stirea