Erik Lincar despre rivalitatea "U" Cluj - CFR: "Palmaresul este de partea lui CFR, dar "U" Cluj este iubita in Cluj si Ardeal"

Erik Lincar se asteapta la un "razboi" in Cluj-Napoca la derby-urile CFR - U Cluj. Rivalitatea exista de multi ani, astfel in pofida a ce cred conducerea celor doua cluburi, suporterii nu vor uita acest lucru prea curand. Dupa ce a reusit sa promoveze alaturi de Universitatea Cluj, tehnicianul asteapta cu nerabdare primul joc din Liga 1.Lincar spune ca obiectivul formatiei sale este acomodarea in Liga 1. Erik Lincar isi doreste ca jucatorii sai sa ia meciurile pas cu pas si sa obtina cat mai ... citeste toata stirea