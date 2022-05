Erik Lincar, dupa esecul cu Unirea Slobozia de pe Cluj Arena: "Acesta este fotbalul, e dur, cateodata e nedrept. A fost ziua noastra neagra"

Universitatea Cluj a pierdut neasteptat pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 1-2, in etapa cu numarul sapte din play-off-ul ligii secunde. Infrangerea dramatica, datorita oaspetilor care au reusit sa marcheze ultimul gol chiar in minutul 90+5, a fost cauza unei serii de altercatii intre fotbalisti. Lincar si-a asumat responsabilitatea pentru infrangere, insa nu a ezitat sa precizeze si vina oaspetilor in situatia care a survenit dupa meci."Am remarcat, dupa meciul cu Petrolul, ca Slobozia ... citeste toata stirea