Erik Lincar, mesaj transant pentru galeria Universitatii dupa victoria din "Stefan cel Mare": "Oamenii care i-au facut blatisti, sa-si ceara scuze"

FC Universitatea Cluj a obtinut promovarea in Liga 1, dupa o "dubla" cu Dinamo, incheiata cu scorul de 3-1 la general. Dupa sapte ani, in care a parcurs drumul de la cel mai jos nivel pana in prima liga, FC universitatea Cluj se intoarce pe prima scena a fotbalului romanesc.La finalul partidei, Erik Lincar a tinut un discurs inedit. Antrenorul "studentilor" a tinut sa-i mustre pe unii "fani", dupa ce jucatorii clujeni au fost acuzati ca nu isi apara corect sansele la promovare, in urma ... citeste toata stirea