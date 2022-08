Erik Lincar, out de la "U" Cluj! Antrenorul pleaca dupa ce a reusit promovarea echipei pe prima scena a fotbalului romanesc

Dupa mai multe informatii aparute in spatiul public, FC Universitatea Cluj confirma rezilierea contractului cu Erik Lincar. Tehnicianul de 43 de ani pleaca dupa ce echipa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 0-1.Universitatea Cluj are patru esecuri la rand in Liga 1 si este penultima clasata, dupa sase etape. Nou-promovata nu a reusit sa-si fortifice parcursul in Liga 1, alaturi de antrenorul care a reusit sa o readuca pe prima scena a fotbalului romanesc."Multumim, Erik Lincar! ... citeste toata stirea