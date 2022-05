Erik Lincar, reactie dupa victoria categorica cu Steaua: "incercam sa terminam in primele doua locuri, sa nu mai asteptam meciurile de baraj"

"U" a revenit acasa dupa un meci spectaculos cu Steaua, in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2, si a reusit sa o invinga cu scorul de 2-0. "Studentii" isi continua parcursul catre o promovare directa in Liga 1, noul obiectiv al lui Lincar dupa ce echipa a reusit sa se mentina in primele patru clasate, este "sa termine in primele doua locuri", fara sa astepte meciurile de baraj.Chiar daca a recunoscut ca prima parte nu a aratat chiar asa cum isi dorea, Lincar a fost multumit de faptul ca ... citeste toata stirea