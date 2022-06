Eroul Romaniei, David Popovici! Vorbele lui, de dupa medalia de aur de la Budapesta, au inmuiat inimile romanilor

David Popovici a castigat aurul la Campionatul Mondial de inot de la Budapesta, iar la final a avut o declaratie care a mers la inima celor din tara, pentru ca sunt rare astfel de performante."Oamenii de acasa au crezut in mine! Medalia este pentru ei!", a spus sportivul de 17 ani."Sunt absolut obosit! Piscina e foarte rapida. M-a ajutat faptul ca oamenii pe care ii iubesc m-au privit si cei de acasa au crezut in mine. Oamenii de acasa au crezut in mine! Medalia este pentru ei.Acum voi merge ... citeste toata stirea