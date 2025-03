Esecul echipei U-BT Cluj la Sibiu i-a lasat un gust amar lui Silvasan. Antrenorul clujenilor, mesaj dur: "Prestatie jalnica, ar trebui sa ne fie rusine"

Mihai Silvasan, antrenorul echipei U-BT Cluj, a fost dezamagit de prestatia jucatorilor sai de la Sibiu de duminica, dupa ce au fost invinsi cu scorul de 88-83.El a spus ca-si cere scuze fanilor pentru aceasta infrangere, U-BT Cluj avand o prestatie jalnica la Sibiu in Liga Nationala de baschet."Singurul lucru pe care il am de declarat este faptul ca imi cer scuze in fata fanilor, deoarece au batut drumul acesta pana la Sibiu sa vada o prestatie jalnica din partea noastra. Ar trebui sa ne ... citește toată știrea