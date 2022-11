Eugen Neagoe, ambitii mari pentru "U": "Sunt foarte nemultumit de locul din clasament"

Antrenorul "Sepcilor Rosii", Eugen Neagoe, a vorbit despre evolutia Universitatii in acest campionat si s-a declarat extrem de nemultumit de rezultatele actuale. Universitatea Cluj s-a impus, miercuri, scor 2-1, impotriva celor de la FC Hermannstadt, intr-un meci amical. Neagoe s-a declarat multumit de modul in care se prezinta echipa sa acum, insa considera ca ar fi putut avea mult mai multe puncte pana la aceasta etapa.Sibienii au deschis scorul in startul partidei prin croatul Matko Babic, ... citeste toata stirea