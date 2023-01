Eugen Neagoe il avertizeaza pe Dan Petrescu: "La un moment dat se va intrerupe acest sir si as vrea ca noi sa-l intrerupem"

Fostul antrenor al Universitatii Cluj, Eugen Neagoe, care antreneaza acum gruparea din Banie viseaza sa intrerupa sirul de victorii al CFR Cluj si sa castige campionatul cu Universitatea Craiova. Echipa a remizat in ultimul amical din aceasta iarna cu cei de la Partizan Belgrad, scor 1-1, in cantonamentul din Antalya.Sarbii au deschis scorul in minutul 11 de la punctul cu var, dar Andrei Ivan a marcat golul egalizator in minutul 77, tot de la 11 metri. La finalul partidei, Eugen Neagoe, ... citeste toata stirea