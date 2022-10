Eugenie Bouchard a ajuns la Cluj, unde va juca la Transylvania Open

Eugenie Bouchard (locul 511 WTA, 28 de ani) a ajuns la Cluj, pentru turneul din 8 - 9 octombrie.Sportiva a intrat pe tabloul principal al Transylvania Open WTA250. Celebra jucatoare din Canada, fosta finalista la Wimbledon in 2014, va participa pentru prima data la un turneu WTA organizat in Romania.Initial, sportiva din Canada primise un wild-card pentru a fi acceptata pe tabloul calificarilor. Pozitia sa actuala din clasament nu-i permitea sa se inscrie in turneu, asa ca a fost neaparat ... citeste toata stirea