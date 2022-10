EURO 2023 - U21: Italia - Franta, pe "Cluj Arena"! Se anunta un spectacol fotbalistic de cea mai mare calitate la Cluj

Au fost stabilite grupele turneului final al Campionatului European U21 de anul viitor, organizat in Romania si Georgia. Romania a fost repartizata in Grupa B: alaturi de Spania, Ucraina si Croatia, meciuri care se vor disputa pe stadioanele "Rapid" si "Steaua" din Bucuresti. Cea de-a doua grupa care se va juca in Romania, Grupa D, le va aduce la Cluj pe doua dintre fortele Europei, Franta si Italia, dar si pe Norvegia si Elvetia, se anunta un spectacol fotbalistic de cea mai mare calitate. ... citeste toata stirea