Evenimentul "Strazi Deschise" a fost un real succes! Zeci de clujeni, de la mic la mare, s-au bucurat de o duminica activa. Vremea rea nu i-a oprit

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 11:49
Zeci de clujeni au lasat canapeaua si ecranele pentru o duminica plina de energie in aer liber. In ciuda vremii reci, locuitorii cartierului Someseni au participat la evenimentul "Strazi Deschise - Strada BARC III", o initiativa dedicata sportului, miscarii si socializarii.
Miscare, zambete si spirit de comunitate in ClujDe la cei mai mici pana la bunici, clujenii au iesit in strada pentru a alerga, pedala sau pur si simplu a se bucura de o duminica activa. Evenimentul a transformat strada ...citește toată știrea

