Examen dificil pentru "U" - Campioana soseste pe Cluj Arena! Sabau: "Nu traim din amintiri, trebuie sa facem ceva pentru a castiga"

La trei zile dupa remiza alba de la Sfantu Gheorghe, "U" are in fata un alt examen dificil. Universitatea Cluj primeste astazi de la 18:30 vizita Campioanei Romaniei, Farul Constanta intr-un meci din cadrul etapei 28 din Superliga.Partida de pe Cluj Arena va consemna o noua intalnire intre Ioan Ovidiu Sabau si Gheorghe Hagi, fosti mari jucatori care au imbracat tricoul nationalei Romaniei la Campionatul Mondial din 1990 care a avut loc in Italia.Dupa remiza de la Sfantu Gheorghe, "U" este la ... citește toată știrea