EXCLUSIV / CFR Cluj transfera un international polonez

CFR Cluj vrea un mijlocas ofensiv din Polonia, de la Warta Poznan.Este vorba despre Kajetan Szmyt, un international de tineret (22 de ani), care a marcat sapte goluri in ultimul sezon pentru Warta in 34 de meciuri. Mijlocasul ofensiv a oferit si doua asisturi.Kajetan va veni liber de contract, daca va accepta propunerea lui Dan Petrescu. Fotbalistul a evoluat doar in Polonia si e international de tineret.Nici un ... citește toată știrea