Schimbari importante anuntate la CFR Cluj. Potrivit surselor Actualdecluj.ro, Dan Petrescu paraseste echipa, iar clubul are deja un acord cu italianul Cristiano Bergodi.Fostul antrenor al lui Sepsi va fi prezentat oficial in zilele urmatoare.Interesant este ca Bergodi a jucat la doua capete. Italianul a fost dorit de Universitatea Cluj, fiindca Ioan Ovidiu Sabau vrea sa renunte la postul de principal si sa preia un post in conducere. De altfel, Sabau e unul dintre cei care l-au dorit pe ... citeste toata stirea