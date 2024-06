EXCLUSIV "U" Cluj vrea un golgheter din Franta. A facut o oferta care include un viitor procent de transfer. In ultimul sezon a impresionat

Ramasa fara Daniel Popa, Universitatea Cluj cauta solutii pentru atac.Potrivit surselor actualdecluj.ro, "sepcile rosii" au facut o oferta oficiala pentru Cheikh Toure, atacant francez de 27 de ani, de la Nancy( liga a treia din Franta).Toure a inscris 15 goluri in ultimul sezon si se afla in ultimul an de contract. Atacantul vrea sa plece, dupa ce echipa a ratat promovarea in Ligue 2, terminand pe 6.Universitatea Cluj a trimis o oferta de aproximativ 200.000 de euro pentru atacant ... citește toată știrea