Fanii CFR Cluj, in lacrimi! Ce i-a transmis Nelutu Varga lui Dan Petrescu, a carui mama se afla in spital. A surprins pe toata lumea

Nelutu Varga, finantatorul echipei CFR Cluj, a transmis un mesaj emotionant lui Dan Petrescu, in contextul in care mama sa se afla la spital de cateva zile.Patronul "feroviarilor", care se afla in Africa, a precizat ca a vorbit cu "Bursucul", dupa ce a aflat ca mama lui este bolnava."Cand a fost mama lui bolnava am vorbit la telefon, i-am dat si mesaj ca ii suntem alaturi si il ajutam cu ce putem. Stiu ce inseamna sa ai o mama bolnava critic, la pat", a spus Varga.De asemenea, patronul ... citește toată știrea